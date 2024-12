Cantagalli: "Uno sguardo truce. Ma sapeva godersi la vita"

Raggiunto telefonicamente, Luca Cantagalli racconta quello che fu l’impatto del tecnico mantovano sulla sua ‘seconda vita’ modenese, iniziata nel 1993: "Bagnoli da subito mi fece un’ottima impressione. Era stato uno degli assistenti di Velasco in Nazionale, lo avevo conosciuto e sapevo quanto valeva, certo non mi aspettavo di vincere subito così tanto con lui. Un tecnico bravo, carismatico, gestiva il gruppo benissimo. Una persona correttissima, davvero un grande del nostro sport".

Il pensiero va a una vita sfortunata, soprattutto negli ultimi anni: "Ha passato momenti molto difficili – continua Cantagalli – una vita non facile che un po’ si è cercato, ma ha avuto anche tanta sfortuna e il mondo del volley un po’ lo ha abbandonato, a volte succede quando si scende dai gradini alti".

La descrizione del Bagnoli uomo è perfetta: "Aveva uno sguardo un po’ truce, voleva apparire come una persona seria e preparata, quale era nel suo ambito, ma fuori dal campo era davvero una persona di compagnia, uno che si godeva la vita".

Il ricordo più bello legato a lui? "Beh senza dubbio il primo scudetto con lui alla guida, nel 1995: è stato incredibile. Una delle sue primissime vittorie, unita al fatto che per noi c’era l’esaltazione del ritorno sul trono. Fu bellissimo".

"Daniele era l’esempio che tutti noi cercavamo di imitare" ha scritto l’attuale coach di Modena Volley, Alberto Giuliani, mentre Bruno Rezende, che ha avuto in Bagnoli il suo primo mentore in Italia, ha detto "uno dei più grandi di tutti" postando proprio la foto del suo primo arrivo a Modena. Toccante Alessandro Guazzaloca, che lo ha seguito ovunque quando era all’apice: "È stato un onore", poi messaggi da tutti i suoi ex giocatori.

Non si svolgeranno funerali pubblici, mentre la camera ardente allestita all’ospedale di Mantova sarà aperta fino alle 14 di oggi.

a.t.