Cantieri in via Nobili e Formigina

Viabilità difficile questa mattina in via Nobili all’incrocio con via Zarlati dove c’è un senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico dalle 8.30 alle 17. Il provvedimento è reso necessario per consentire lavori di rinnovo dei cavi di media tensione a cura di Inrete distribuzione energia del gruppo Hera, che proseguiranno per alcuni giorni.

Da oggi e per alcuni giorni disagi anche in via Formigina, all’altezza del cavalcavia autostradale, dove saranno effettuati lavori di verifica della fondazione stradale.

Per consentire le attività, sarà operato un restringimento di carreggiata e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico, con un limite di velocità di 30 chilometri orari. Sarà inoltre vietata la sosta in prossimità e corrispondenza dei lavori.

Dalle 7.30 alle 17 di oggi sospesa la circolazione anche in via Farini, all’altezza del civico 61, per consentire lavori sulla copertura di un fabbricato privato. Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

Nei tratti a monte e a valle del cantiere, dove è previsto il divieto di sosta, infatti, il transito sarà temporaneamente regolato a doppio senso di circolazione e senso unico alternato disciplinato da movieri.