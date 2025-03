Caos sulla tangenziale. Maxi tamponamento, coinvolti un bus e tre auto

L’ipotesi più probabile è un momento di distrazione: probabilmente non è riuscito a frenare in tempo quando si è reso conto che, dinanzi a lui, si stava formando una colonna. Rocambolesco incidente ieri mattina intorno alle 9 sulla Tangenziale Einaudi.

Per cause ora in corso d’accertamento da parte degli agenti della polizia locale, infatti, il conducente di un mezzo Seta – autista di Saca – è finito contro l’auto che lo precedeva causando poi un tamponamento a catena.

Tre i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente oltre a quello pubblico che, fortunatamente, viaggiava senza passeggeri a bordo essendo diretto verso il capolinea. L’incidente si è verificato in direzione Bologna, nei pressi dello stabilimento Neotron.

Sul posto sono accorsi i pompieri oltre ai sanitari del 118 con automedica e ambulanza.

I tre conducenti delle vetture tamponate hanno riportato lievi lesioni e, dopo essere stati visitati sul posto, sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti sanitari di rito: fortunatamente nessuno dei tre ha riportato seri traumi. Illeso invece il conducente dell’autobus. Sul posto, contestualmente, sono arrivate le pattuglie della polizia locale che hanno subito dato il via agli accertamenti al fine di ricostruire la dinamica del maxi tamponamento. Non si esclude che alla base possa esservi un momento di disattenzione. Fortunatamente i mezzi non procedevano a velocità particolarmente elevata ma tutti hanno riportato seri danni, soprattutto l’autobus Seta. Per riuscire a permettere ai soccorsi di operare e, successivamente, rimuovere i mezzi incidentati la carreggiata sud della tangenziale è stata temporaneamente chiusa al traffico. Visto l’orario di punta la situazione ha inevitabilmente creato importanti disagi alla circolazione e subito si sono formate lunghe code, che si sono poi riversate nella viabilità cittadina. Sono ora in corso gli accertamenti per far luce sulla dinamica dello schianto e, parallelamente, sarà inviato relativo rapporto a Seta.

La circolazione sulla complanare ieri è ripresa regolarmente solo in tarda mattinata. I feriti, dopo le necessarie cure sono stati tutti dimessi dall’ospedale.

