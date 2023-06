Carpi Comune: giunta ’promossa’ "Ma sulla Ztl perso troppo tempo"

Una città verde, inclusiva, dotata di servizi socio-sanitari adeguati: questo è il quadro che esce dal questionario che l’associazione Carpi Comune (ex lista civica che si è presentata nella coalizione di centrosinistra nel 2019) ha sottoposto ai propri iscritti ed elettori (i maggiormente rappresentativi).

Un questionario di gradimento in merito alla politica amministrativa della città, riguardo una ventina di temi politico-amministrativi, a meno di un anno dalle elezioni comunali.

"Non mancano le criticità e le necessità di un maggior investimento o coraggio anche di fronte a situazioni già positive: le piste ciclabili sono ritenute poco più che sufficienti; il trasporto pubblico, anche ferroviario, necessita di un potenziamento. L’ipotesi politica dell’eventuale allargamento della coalizione alle compagini di Azione e Italia Viva ne è uscita bocciata nettamente".

"Se la ‘fotografia’ della città è sostanzialmente positiva, sono emersi anche quelli che riteniamo i capisaldi della proposta politica di Carpi Comune: Ztl e Aimag. Riteniamo positivo l’allargamento della Ztl, ma assolutamente non soddisfacente: si è perso troppo tempo nell’affrontare un tema che avrebbe meritato maggior coraggio e decisione; anche le tempistiche avrebbero dovuto essere più celeri. L’attuale provvedimento dell’amministrazione in merito alla Ztl è per noi – dice Carpi Comune – solamente un punto di partenza per un’ulteriore estensione. Per quanto riguarda Aimag – proseguono – è necessario il mantenimento dell’attuale controllo a maggioranza pubblica e la conferma del merito delle politiche fatte da Aimag stessa".

