Carpi e il tabù Gubbio. Mai battuto al Cabassi

Per battere sabato il Gubbio e rimettere la testa in zona playoff il Carpi dovrà fare quello che non gli è mai riuscito nella sua storia: sconfiggere la formazione umbra al "Cabassi". Le uniche due vittorie contro i rossoblù sono infatti arrivate in trasferta al "Barbetti": quella per 2-1 col magnifico destro di Biasci nel finale nel 2019-20 con Riolfo in panchina e il roboante 4-0 del campionato seguente 2020-21, sempre in Lega Pro, con Pochesci al timone, con la doppietta dello "squalo bianco" Ferretti e i gol di De Cenco e Ghion, dopo che Rossi aveva parato un rigore a Juanito Gomez. In casa invece le tre sfide giocate non hanno portato vittorie. La prima nel 1971-72 in Serie D era terminata 0-0. In C2 nell’annus horribilis ’99-2000 i biancorossi di Specchia vennero battuti con un netto 3-0 dagli umbri grazie alla doppietta di Cornacchini. Le due squadre si erano poi di nuovo incrociate nel 2019-20 ma la gara del ritorno al "Cabassi" non venne mai giocata per il blocco del campionato per il Covid di fine febbraio. La sfida si ripetè la stagione seguente nel girone di andata, quando i biancorossi andati sotto 2-0 (Munoz e Gerardi) ebbero la forza per riacciuffare il match con i gol di Biasci e Ferretti. DAL Campo. Mattia Rigo potrebbe recuperare per la gara di sabato. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino ha infatti dato esito negativo, non ci sono lesioni ma solo un’elongazione e dunque oggi potrebbe anche tornare in gruppo. Oggi è atteso anche Tcheuna che ha messo da parte la febbre e il virus, sempre a parte hanno lavorato Fossati (domani per lui ecografia come per Contiliano, al 99% non ci sarà sabato) e Cortesi che verrà gestito per altri due giorni per poi unirlo al gruppo alla vigilia della gara. Nel Gubbio invece mancherà il difensore centrale Stramaccioni squalificato.

Multa. Il Carpi è stato multato di 200 euro dal Giudice sportivo "perché alcuni suoi tesserati hanno danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del settore loro riservato, se richiesto dal Campobasso sarà dovuto il risarcimento dei danni". Interpellato sull’accaduto, il Carpi ha indagato ed è venuto fuori che il Giudice ha sbagliato a scrivere, riportando la parola "tesserati" invece che "tifosi" che dunque hanno danneggiato i bagni del settore ospiti.

Arbitro. La sfida di sabato sarà diretta da Mario Peletti di Crema, affiancato da Damiano Caldarola di Asti e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno, quarto ufficiale Giovanni Di Palma di Cassino. Unico incrocio a maggio 2022 quando il Carpi di Bagatti perse 2-0 a Sorbolo col Lentigione di Serpini, trafitto anche da un gol di Zagnoni.

Davide Setti