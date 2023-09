‘Carpi gate’, assolto l’ex vicesindaco Morelli: non tentò di diffamare Bellelli

Modena, 18 settembre 2023 – Assolto con formula piena, perché ‘il fatto non costituisce reato’. Si è concluso in tribunale a Modena nel corso dell’udienza presieduta dal giudice Federico Maria Meriggi, con la assenza assolutoria il procedimento a carico dell'ex vicesindaco di Carpi, Simone Morelli, e dell’ex attivista della Lega, Stefano Soranna, imputati del reato di tentata diffamazione secondo la denuncia presentata nel 2019 dal sindaco Alberto Bellelli. Già il Pubblico Ministero aveva chiesto l’assoluzione nell’udienza del 19 giugno scorso, considerando insussistenti le motivazioni della denuncia, ritenendola frutto di un gioco delle parti svoltosi tutto in ambito strettamente politico e senza ricadute su false documentazioni prodotte, definendo improprio il termine ‘dossier’ riferito a notizie che erano rimpallate da una parte all’altra e a chiacchiere che non si erano tradotte in documenti falsi o alterati. Secondo la difesa di Morelli, non erano stati redatti documenti falsi riguardanti l’acquisto della casa da parte di Bellelli al fine di trasmetterli ai giornali ed era stata sottolineata l’inopportuna condotta di chi ricoprendo un ruolo istituzionale aveva accettato l’offerta di un immobile di pregio in pieno centro storico trattandone l’acquisto con il proprietario, un imprenditore contestualmente impegnato in una poderosa lottizzazione edilizia e commerciale.