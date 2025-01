Carpi, ora la classifica si fa più difficile

Oltre all’amaro in bocca per le modalità in cui è maturata, la sconfitta di venerdì sera a Perugia ha lasciato segni tangibili anche sulla classifica del Carpi. I successi della Spal a Lucca (doppietta di un eterno Antenucci) e del Pontedera ieri a Sestri Levante hanno di fatto dimezzato in appena 90’ il vantaggio della squadra di Serpini sulla zona playout: i 6 punti prima della sfida del "Curi" sono diventati 3, con la Spal a quota 23 prima squadra della zona calda che è attesa fra due settimane al "Cabassi" per un derby che si annuncia molto caldo.

Il Carpi dopo le due gare ravvicinate in appena 5 giorni fra Milan e Perugia ora avrà otto giorni per preparare l’arrivo dell’Entella, che oggi sarà in campo ad Ascoli per riprendersi la vetta dopo il sorpasso della Ternana. I liguri sono attesi a Carpi domenica 19 alle 17,30 per la prima due gare di fila in casa in cui i biancorossi proveranno a rimettersi in moto. Prima di tutto ci sarà bisogno di recuperare qualcuno dei tanti assenti: pressoché certo il rientro sia di Cortesi, fermato dalla febbre prima di partire ieri per l’Umbria, che di Sall, da valutare Contiliano, out ancora invece Mandelli, Tcheuna e ovviamente Forapani. Soprattutto in attacco, dove il gol manca da 312’ (rete di Gerbi a 3’ della ripresa a Sestri), le rotazioni sono molto corte e gli uomini contati.

Intanto si attende la chiusura per Mattia Rigo, il terzino sinistro 2004 che non è stato convocato da Fresco per la gara persa 3-0 dalla Virtus Verona a Novara.

Programma. Così la 3^ di ritorno: Perugia-Carpi 1-0, Lucchese-Spal 2-3, Ternana-Gubbio 2-1, Sestri-Pontedera 0-1, Pescara-Rimini 0-0, oggi (12,30) Milan U23-Torres, (15) Campobasso-Pianese e Ascoli-Entella, (17,30) Vis Pesaro-Legnago e Arezzo-Pineto. Clas.: Ternana (-2) 45, Entella 44, Pescara 42, Torres 39, Vis Pesaro e Arezzo 36, Rimini 30, Pineto 28, Perugia 27, Pianese, Ascoli, Carpi e Campobasso 26, Gubbio 25, Pontedera 24, Spal (-3) 23, Lucchese 19, Milan U23 17, Sestri 16, Legnago 14.

d. s.