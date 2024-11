Carpi, sospiro di sollievo per Zagnoni. A Legnago si spera nel ritorno al gol di Saporetti

Ventitré gare dopo il Carpi ha assaporato lunedì sera il gusto della sconfitta interna. L’ultimo a violare il "Cabassi" era stato il Fanfulla 14 mesi fa, da allora in casa i biancorossi fra Serie D, Pule scudetto e Serie C avevano messo insieme una striscia record di 15 vittorie e 8 pareggi segnando 45 reti e subendone 19. Ma non c’è nemmeno tempo per pensare a quello che è successo perché fra quattro giorni si torna subito in campo per un finale di girone di andata che può risultare decisivo per la corsa salvezza della squadra di Serpini, con la sfida in trasferta sui campi delle ultime due della classe. Sabato alle 17,30 (orario confermato, le squadre avevano chiesto alla Lega Pro di anticipare alle 15 per il rischio nebbia, ma non è stato possibile) a Legnago, ultimo a -9 dai biancorossi, poi dopo aver ospitato la Torres si chiuderà il girone sabato 14 a Sestri Levante, penultimo (col Milan U23) a -6 da Calanca e compagni. Due gare che bisogna provare a vincere ma che soprattutto non vanno perse per mantenere comunque a distanza di sicurezza dure rivali. E sabato a Legnago può davvero valere doppio, una sfida in cui il Carpi spera di ritrovare gli uomini che avevano fatto la differenza nella prima parte di stagione. Detto dell’assenza di Rossini squalificato (Calanca o Panelli al suo posto) e del sospiro di sollievo per Zagnoni (nessun problema al piede), il Carpi si aspetta il ritorno al gol di Cortesi e Saporetti: il primo ha perso 8 gare per infortunio dopo il gol di Ferrara, il secondo non timbra da 9 giornate (a Pescara) e dopo il subentro nel finale di lunedì è pronto per tornare dal 1’ al posto di Stanzani.

Qui Legnago. La sfida da ex di mister Matteo Contini sabato col Carpi sarà dalla tribuna. Il tecnico del Legnano, biancorosso nel girone di ritorno 2022-23 in Serie D, è stato espulso nel pareggio di Piancastagnaio al 94’ per "aver applaudito in modo provocatorio e plateale la quaterna arbitrale per contestarne una decisione" e ieri è stato fermato per una giornata con l’aggiunta di 500 euro di ammenda. Nei veneti fuori anche l’esterno sinistro Ruggeri, espulso per doppia ammonizione, mentre torna Martic dalla squalifica.

Arbitro. A dirigere la sfida in terra veronese sarà Ferdinando Emanuel Toro di Catania, coadiuvato da Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Fabio D’Ettorre di Lanciano, quarto uomo Flavio Barbetti di Arezzo. Coi biancorossi è la prima assoluta per il fischietto siciliano.

d. s.