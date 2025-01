"Cau, ecco quali confermiamo"

Via libera ai Cau ‘eredi’ dei pronto soccorso, semaforo giallo per quelli vicini ai pronto soccorso, stop per le strutture realizzate ex novo. Questa, in generale, la regola a cui si richiama la giunta di Michele de Pascale nella sua rivalutazione dei centri di assistenza urgenza. Sotto il nome Cau sono stati attivati vari tipi di servizi, tra cui quelli che hanno sostituito punti di primo intervento o pronto soccorso che avevano un elevato livello di inappropriatezza in quanto erogavano prestazioni di bassa complessità con personale medico specialista che deve invece essere utilizzato per le prestazioni di emergenza urgenza. Secondo il governatore Pd, "sono questi i Cau che confermiamo con maggiore convinzione". Discorso differente per i Cau realizzati vicini ai Ps con l’obiettivo di sgravarli dei codici bianchi e verdi. "Su questi il bilancio non è univoco".