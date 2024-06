Cavezzo passa al centrodestra. Venturini primo sindaco di Fd’I: "Orgogliosi, premiato l’impegno"

Ribaltone a Cavezzo, dove al suo terzo assalto alla guida del Comune, Stefano Venturini e la sua lista "Crescere Cavezzo" col 60,86% pari a 2.087 voti ha mandato in soffitta quasi ottanta anni di amministrazioni di centrosinistra o sinistra succedutesi dal dopoguerra. Ma, Venturini, nella vita vigile del fuoco in servizio a San Felice, è anche il primo sindaco aderente a Fratelli d’Italia a sedere sulla poltrona di primo cittadino in provincia di Modena. "Vincere in modo così netto – ha commentato Venturini – ci riempie di orgoglio, perché sicuramente vuole dire che i cittadini hanno inteso premiare la nostra costanza e il nostro esserci sempre. E questa è una considerazione che va al di là della nostra appartenenza politica, perché questo è un voto che supera gli schieramenti. Quindi, vuole dire che è stato premiato il candidato, il gruppo e tutti noi. Abbiamo subito ogni genere di attacco ma non ci siamo mai abbassati a prestare ascolto alle polemiche e questo credo ci abbia premiato. Abbiamo preferito concentrarci sulla qualità del nostro lavoro e del nostro programma e i cittadini col proprio voto hanno dimostrato di avere bisogno di gente che non insegue le polemiche, ma risolve i problemi". Sulla carta il centrodestra, forte del risultato delle politiche 2022, partiva avvantaggiato, poiché aveva raccolto alla Camera il 44,23%, contro un centrosinistra (senza M5s) fermatosi al 32,78%. A questo si è aggiunta la rinuncia ad un eventuale terzo mandato della sindaca uscente Lisa Luppi. Poi, la conferma delle europee di domenica notte aveva legittimato le speranze di un risultato a lungo atteso, poiché i partiti del centrodestra insieme a Cavezzo hanno sfiorato il 50%, attestandosi sulla soglia al 48,5%, mentre il Pd con Alleanza Verdi Sinistra non è riuscito ad andare oltre il 39%. Il suo avversario Antonio Turco, un ex dirigente cooperativo oggi in pensione, sebbene partendo sfavorito, ha lottato con tutte le sue energie ma si è dovuto accontentare di 1.342 voti (39,14%). Da domani – ha assicurato Venturini – partiranno le consultazioni tra gli alleati che lo hanno sostenuto: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e altri gruppi civici. Da questi incontri dovranno scaturire gli equilibri e la composizione della giunta. "Ci vorrà sicuramente qualche giorno, almeno fino alla prossima settimana – ha detto il neo sindaco – per terminare l’opera di consultazione e definire la squadra di giunta. Questo perché vorrò accanto a me persone competenti e disponibili tutti i giorni per i cittadini. Incontreremo anche loro. Adesso godiamoci il risultato".

Alberto Greco