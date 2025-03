Cdr, la festa è rimandata. Malagoli firma il pari

CDR MUTINA 1 UNITED CARPI 1

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (87’ Sejdiraj), Ligabue, Gualdi (81’ Gollini), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Teggi (62’ Corbelli), Hoxha, Panzanato (59’ Cavani). A disp. Tagliavini, Ognibene, Lazzaretti, Vignocchi, Veneri. All. Paganelli.

UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi (38’ Amedei, 83’ Gualdi), Garlappi, Cinelli, Paramatti, Coscelli, Mebelli, Malagoli, Nadiri, Crispino (77’ Baraldi). A disp. Malagutti, Pignatti, Malvezzi, Mariconda, Cecchetto. All. Gilioli.

Arbitro: Fogacci di Bologna

Reti: 44’ Hoxha, 52’ Malagoli

Note: ammoniti Amedei, Mebelli, Coscelli, Vacondio, Garlappi, Nadiri

Uno United Carpi assetato di punti salvezza fa da guastafeste al gran giorno dell’Atletic Cdr Mutina, che vincendo avrebbe festeggiato a Campogalliano lo storico salto in Eccellenza. L’1-1, abbinato al successo della Sanmichelese che sale a -9, fa invece rinviare la festa che però è dietro l’angolo: agli orange di Paganelli basta un punto da conquistare nelle 3 gare con La Pieve e poi dopo i 15 giorni di sosta Ganaceto e Fiorano. Gara bloccata per 27’ quando Teggi trova la parata di Mora. Al 44’ Hoxha rientra e fa partire un cross dalla trequarti che beffa difensori e portiere carpigiano, insaccandosi in rete per l’1-0. La squadra di mister Gilioli rientra bene dagli spogliatoi ed è subito pericolosa col tiro di Nadiri che esce di poco. Dopo due errori difensivi ospiti che la Cdr non sfrutta al 50’ Nadiri serve Malagoli che non sfrutta la palla. Poco dopo ancora l’ex di turno salta un uomo e pennella un cross indirizzato in rete per l’1-1 dalla capocciata di Malagoli. Dopo aver subito il pari gli uomini di Paganelli si riportano in attacco (il 2-0 della Sanmichelese obbliga a vincere per festeggiare) coi tentativi di testa di Teggi e Ricaldone ben controllati da Mora. I pericoli creati dalla Cdr portano poi le firme di Caselli e Hoxha, manca ancora la precisione. Nel finale assedio dei modenesi: Muratori di testa non trova la porta, poi Mora è decisivo sul tentativo da pochi passi di Turci, inchiodando il punteggio sull’1-1 finale. La Cdr deve rinviare la festa, lo United prende un punto d’oro ma il successo dello Smile penultimo (ora a -1) rende la domenica un po’ meno positiva.