Cdr Mutina: colpo di mercato con Andrea Caselli in Eccellenza

Il mercato dei dilettanti non dorme nemmeno la domenica. Il colpo in Eccellenza è della Cdr Mutina che ha chiuso col centrocampista Andrea Caselli (2001) che ha giocato ieri l’ultima con la Vianese, dove era arrivato l’anno scorso dal Formigine con cui aveva fatto tutto il percorso. Un colpo super per gli orange che continuano ad allestire una squadra di spessore. In Promozione il nuovo preparatore dei portieri del Castelnuovo è Simone Ferrari ex numero uno del Real Panaro. In Prima colpo grosso del Rivara che dopo aver annunciato in mediana Francesco Gasparini (20002) dal Cavezzo, ieri ha chiuso con Thomas Bacchiega (‘96) che arriva dalla Poggese ed ex San Felice, Nogara e Governolese anche in Eccellenza. Il Cavezzo mette dentro altre tre pedine: Federico Mariani centrocampista 2001 ex Vis San Prospero e Solierese, Hosam El Hamriti centrocampista 2000 ex Gonzaga già a Soliera e Mirandola e Ardi Hasaramaj dalla Mirandolese in difesa. Al Valsa ecco il ritorno di Matteo Boccaleni (2001) attaccante esterno ex Maranese già nei baby gialloverdi, arriva anche Tommaso Lazzari centrocampista dal settore giovanile di Terre e Maranese, poi in difesa c’è Davide Baldini (2006) dalla Sanmichelese. L’Ubersetto inserisce in rosa il centrocampista Daniele Dekaj (2002) nella scorsa stagione a Colombaro, conferma per quattro colonne portanti della stagione appena trascorsa che sono i difensori Jonathan Giovanelli e Daniele Vittorioso ed i centrocampisti Ciro Bevere e Pezzella Francesco Pio. In Terza il Ganaceto se farà la squadra giocando a Soliera utilizzerà il blocco della propria Juniores con mister Leonardo Aleotti

Vianese. Niente Serie D, almeno per ora, per la Vianese sconfitta in Sardegna sul campo del Monastir per 2-0 nella finale di ritorno degli spareggi nazionali di Eccellenza dopo aver vinto 2-1 al Mirabello all’andata. Reti di Pinna al 22’, poi il rigore al ‘92 del 39enne ex Cagliari Andrea Cocco ha chiuso i conti mandando in D il Monastir che comunque per la regola dei gol fuori casa sarebbe stato promosso anche con l’1-0. Una beffa per i reggiani di Sarnelli che ora possono sperare in un ripescaggio. Una notizia pessima anche peer le modenesi che speravano che si liberasse a catena un ulteriore slot per i ripescaggi, a cominciare dalla Sanmichelese, che da ieri è ufficialmente in Promozione (c’era comunque l’incognita legata alla Spal, che ad oggi potrebbe essere inserita solo in sovrannumero in Eccellenza "B") o per il San Paolo, in lista per un salto dalla Seconda alla Prima che ora appare più complicato.

Davide Setti