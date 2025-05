"C’è stato davvero un flusso continuo"

"Abbiamo lavorato molto bene. Sono arrivati molti turisti, anche dall’estero. Abbiamo visto francesi, tedeschi, spagnoli, ma anche tanti italiani da ogni parte del Paese, tutti alla ricerca di piatti tipici. Da qui passano tutte le autostrade, è un crocevia perfetto per chi vuole assaggiare Parmigiano Reggiano, scoprire la Ferrari e fermarsi a mangiare qualcosa di autentico. Noi da vent’anni siamo qui e ogni anno è così, ma stavolta il flusso è stato davvero continuo. I tortellini in brodo, le costine brasate al Lambrusco… Ma buone come le nostre non ce ne sono! Abbiamo sempre lavorato come matti, specialmente durante questi ponti lunghi. Non vedevamo l’ora che finissero, per tirare un attimo il fiato".