Centro storico: completata la pavimentazione, riaperta Rua Muro

E’ staot completato l’intervento di pavimentazione in Rua Muro in pieno centro storico.

Il tratto è già accessibile ai pedoni ed è stato riaperta anche al traffico veicolare ed è ora totalmente percorribile nel tratto riqualificato.

I lavori per il rifacimento della pavimentazione con lastre di selce e ciottoli, in corso da settembre, hanno interessato il tratto compreso tra via Degli Adelardi (incrocio escluso) e via Stella, in continuità con quello precedente già completato tra via Stella e piazzale San Francesco.

La riqualificazione di via Rua Muro fa parte di un pacchetto di ripristini di pavimentazioni speciali in centro storico programmato dal settore Lavori pubblici del Comune per un valore complessivo di 350 mila euro (la quota relativa a via Rua Muro è di circa 160 mila euro).

I lavori erano stati fortemente chiesti sia dai residenti che da i commercianti.