"Centro storico, servono più parcheggi"

"La vitalità del centro cittadino è strettamente legata alla sua accessibilità. Garantire parcheggi adeguati, accessibili e ben distribuiti rappresenta un fattore chiave per incentivare il turismo, sostenere il commercio locale e favorire la fruizione degli spazi urbani da parte dei cittadini". L’attenzione a un centro città più accessibile la pone Cinzia Ligabue, presidente Licom Lapam Confartigianato, che sottolinea nuovamente la necessità di maggiore disponibilità di posteggi alle porte del centro modenese per agevolarne la fruibilità.

"La presenza di aree di sosta efficienti e ben collegate con il cuore della città – conclude Ligabue – è essenziale per accogliere visitatori, turisti e residenti, evitando che la difficoltà nel trovare parcheggio diventi un deterrente alla frequentazione del centro. In molte città, la carenza di posti auto o la loro eccessiva distanza dalle principali attrazioni penalizzano le attività economiche locali, limitando il tempo di permanenza e la propensione alla spesa da parte dei visitatori".

"In un contesto – prosegue Ligabue – in cui il commercio di prossimità sta attraversando una fase difficile e delicata, incentivare la cittadinanza a vivere il centro diventa una delle strategie da percorrere. Sicuramente l’affluenza non si raggiunge con un costo per la sosta comunque significativo e, soprattutto, con alcune aree non ben valorizzate. Penso, per esempio, all’area del Novi Sad, dove per una questione diffusa di percezione di insicurezza, molte persone desistono dall’avvalersene. Oltre all’incremento dei parcheggi, è fondamentale investire in sistemi di trasporto pubblico efficienti e in alternative sostenibili che consentano a cittadini e turisti di raggiungere facilmente il cuore della città. L’obiettivo deve essere quello di trovare un equilibrio tra le esigenze di mobilità, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del centro storico, affinché esso continui a essere un punto di riferimento per la socialità, lo shopping e il turismo. Un centro facilmente accessibile è un centro che vive, cresce e attrae".