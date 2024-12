Ciclopedonale per Pozza: finiti i lavori

"Questa riqualificazione faceva parte del nostro programma: quel tratto di ciclopedonale è molto utilizzato, anche di sera, e i cittadini ne avevano chiesto la sistemazione, cui abbiamo provveduto".

L’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Ferrari commenta con soddisfazione la fine dei lavori lungo il percorso ciclopedonale che collega Pozza al centro di Maranello, lungo Via per Vignola. L’intervento ha visto la completa riasfaltatura del tracciato tra Via Obici e Via Fonda, il rinnovo della segnaletica, la rimozione di 23 vecchi lampioni e l’installazione di 61 nuovi pali con illuminazione a led. Nonostante i punti luce siano quasi triplicati nel numero, l’impianto di ultima generazione consentirà di ridurre i consumi e risparmiare circa 3mila euro l’anno. L’intervento sull’illuminazione, costato 90mila euro, è stato tra l’altro finanziato con fondi intercettati dal Pnrr, cui l’Amministrazione comunale, dopo essersi aggiudicata il contributo, ha aggiunto altri 52mila euro per la riqualificazione della pista ciclopedonale, degli asfalti e della segnaletica.

"L’intervento – aggiunge il sindaco, Luigi Zironi – dà continuità a quanto messo in campo negli ultimi anni a favore della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e dell’efficientamento energetico. Temi prioritari su cui continueremo a lavorare".