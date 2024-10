Cinture di sicurezza non efficienti: la polstrada blocca il bus in partenza per l’uscita didattica

Modena, 26 ottobre 2024 – La polizia stradale blocca un autobus che stava per accompagnare ad un viaggio di istruzione degli alunni di una scuola primaria per l’inefficienza dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza) e per la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria dell’estintore a bordo.

A segnalare l’episodio è la stessa polizia stradale, attraverso una nota nella quale si sottolinea come il trasporto di persone debba avvenire sempre e per tutti i passeggeri in condizioni di massima sicurezza, in modo tale da garantire adeguato comfort di marcia e il servizio di trasporto nel rispetto delle vigenti normative.

L’uscita didattica alla fine è comunque avvenuta grazie all’arrivo sul posto di un secondo mezzo, questa volta in regola con le norme.