Cisl: "Servono quaranta carabinieri in più"

Anche la Cisl si unisce al coro di associazioni ed enti che sostengono l’insediamento di una Compagnia di carabinieri a Castelfranco Emilia, in luogo dell’attuale Tenenza. Ciò significherebbe, infatti, potere disporre una quarantina di militari in più, per garantire quindi una maggiore sicurezza in tutto il comprensorio dell’Unione Terre del Sorbara. Unendosi quindi all’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale di Castelfranco, che come confermato già mesi fa dal sindaco, Giovanni Gargano, ha già individuato anche l’area in cui farebbe sorgere la nuova caserma per la Compagnia, la Cisl "invita a sostenere la petizione – si legge in una nota – per una sicurezza più efficace a favore degli 89.000 cittadini residenti nell’Unione del Sorbara e a Spilamberto. "Con una firma potentissima – argomenta poi Marco Ganzerli, responsabile di zona della Cisl – possiamo cambiare le cose trasformando una necessità in un diritto".

Come? "Sostenendo l’apertura di una Compagnia dei carabinieri, che porterebbe almeno 40 militari in più". Ma non solo. Ganzerli invita a sostenere anche "l’arrivo del Nucleo Operativo Radiomobile (Norm)", cioè di personale militare in grado di "effettuare indagini e interventi più rapidi. Elementi – prosegue Ganzerli – che oggi sono subappaltati ad altre Compagnie, con la logica di una coperta che è diventata troppo, ma davvero troppo, stretta. Sottolineo tre volte questo concetto, dato che nell’Unione ci sono due comuni, Bastiglia e San Cesario, che addirittura non hanno nemmeno la classica stazione dei carabinieri che possa fare un minimo di presidio. Eppure, siamo la grande porta che con la via Emilia e l’Autostrada del Sole collega Modena, la provincia di Bologna e tantissime imprese e lavoratori vitali per l’economia del nord Italia. È indispensabile un presidio più forte a protezione di questa comunità che è cresciuta tantissimo e non può più essere gestita come se fosse una zona senza particolari necessità". La petizione, informa il sindacato, si può firmare tra l’altro nella sede Cisl di Castelfranco (via Zanasi, 76) oppure online, sul sito Change.org (basta inserire nel motore di ricerca le parole Castelfranco + Carabinieri). Ad oggi la campagna, che vede l’adesione anche di altre realtà sindacali, dell’amministrazione comunale di Castelfranco e delle associazioni di categoria, ha già superato le 2.000 firme.

Marco Pederzoli