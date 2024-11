Cittadella, il ds Fantazzi non fa drammi: "La classifica per ora è in linea con le attese"

"C’è il rammarico per qualche punto lasciato per strada, ma la classifica è in linea con le attese, anche perché abbiamo affrontato già 3 delle prime 4". Il ds Bob Fantazzi commenta così il rocambolesco 2-3 che la Cittadella ha subito mercoledì a San Damaso per mano del Forlì, che ha confermato la grande differenza di rendimento dei biancazzurri fra le gare al campo "Allegretti" (un pari e 3 ko) e le trasferte (3 vittorie su 4). "Penso che la differenza fra casa e trasferta sia dettata dal caso – prosegue – anche mercoledì il Forlì non ha rubato nulla, ma il pari sarebbe stato più giusto. Purtroppo abbiamo pagato nel finale un po’ di stanchezza nella terza gara ravvicinata. La squadra ha fatto come sempre una gara di spessore. Spesso a San Damaso la voglia di vincere ci ha portato a lasciare punti per strada, speriamo di sbloccarci finalmente domenica col Fiorenzuola". Con 14 reti quello di Salmi è il quarto miglior attacco del girone, anche se i gol sono arrivati solo dalle punte: 6 a testa Formato e Guidone, uno Truffelli e Sala.

"Manca in effetti qualche gol da centrocampisti e difensori – prosegue Fantazzi – ma siamo molto contenti degli attaccanti, per caratteristiche anche l’anno scorso la squadra ha sfruttato molto le punte". Intanto per domenica si fa la conta dei tanti acciaccati: con Fontana che ha finito la stagione, sarà out Sardella che però sta curando la spalla e potrebbe tornare fra qualche settimana, mentre sono tutti da valutare Mora (dolore sotto la pianta del piede), Osuji (distorsione alla caviglia), Truffelli (pestone al piede) e capitan Aldrovandi che a Corticella aveva preso una ginocchiata vicino al perone.

d. s.