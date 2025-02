Cittadella Vis Modena: "Inclusione e solidarietà. Con noi il calcio è per tutti"

Cittadella Vis Modena, sponsor di ’Cronisti in classe’, è presente da oltre 50 anni nel territorio modenese nella formazione ed avviamento alla disciplina del gioco calcio. Crede "fortemente nei valori dello sport quali onestà, rispetto, salute, appartenenza, divertimento, solidarietà, inclusione e punta ad essere riferimento concreto per le giovani generazioni e per le famiglie della provincia di Modena sia attraverso la qualità e formazione nel continuo dei propri educatori e dirigenti, sia attraverso una fitta rete di collaborazioni con enti ed associazioni del territorio per l’attuazione di progetti di tipo sportivo, educativo e sociale".

Ha ottenuto il riconoscimento di scuola di calcio di terzo livello dalla FIGC (Federazione italiana Gioco Calcio), è affiliata da tanti anni al Centro Sportivo Italiano, organizza corsi di avviamento al calcio, attività di base, dai 5 ai 10 anni, corsi di preparazione all’attività agonistica dagli 11 ai 13 anni, attività agonistica interprovinciale e regionale dai 14 ai 17 anni e, per chi intende ulteriormente proseguire nel percorso agonistico, offre la possibilità di entrare nella propria squadra Juniores Nazionale (17 e 18 anni) e, a seguire, di militare nella prima squadra che è attualmente nel campionato di Serie D.

Il settore giovanile comprende oltre 500 atleti suddivisi in 30 squadre coordinate da oltre 100 persone tra educatori, allenatori e dirigenti, coadiuvati da uno staff composto da medico sportivo, fisioterapista, psicologa e nutrizionista. E’ convenzionata con l’Università di Bologna per lo svolgimento di tirocini in relazione ai laureandi in Scienze Motorie.

Oltre allo sviluppo dell’attività agonistica, negli ultimi anni l’Associazione ha ritenuto opportuno aprire gratuitamente i propri impianti agli adolescenti per poter giocare a calcio in modo libero ed autogestito, per offrire a tutti l’opportunità di svago e divertimento in orario extrascolastico.

Inoltre, ha promosso e sviluppato altre iniziative sportive, educative e sociali, sempre a favore dei giovani, in collaborazione e sinergia con altre associazioni in rete, tra cui il crossfit con l’associazione Crossfit059, lo Yoga con l’associazione Narayana, le arti marziali con l’Associazione Academy Judo Modena, corsi di danza e di calcio per disabili cognitivi con l’associazione Ness1Escluso, corsi di italiano per stranieri, doposcuola per scuole medie e superiori, supporto nella predisposizione di curricula e inserimento al mondo del lavoro con Caleidos coop.va sociale, formazione e sensibilizzazione alla parità di genere e all’inclusione con Arcigay Modena, corsi di educazione finanziaria, corsi di informatica e gestione di data base e percorsi formativi di educazione alimentare promossi dalla nostra Associazione.

Varie le iniziative col sostegno del Comune di Modena.

"Lo spirito con cui cerchiamo di offrire opportunità di crescita e di sano sviluppo ai giovani – fa sapere la Cittadella Vis Modena – è il principale motivo per cui abbiamo deciso di aderire ed essere partner e sostenitori del ’Campionato di Giornalismo 2025’, promosso da ’Il Resto del Carlino’. Tutti voi, ragazzi e ragazze, rappresentate il futuro del Paese, i valori che saprete esprimere saranno le fondamenta di questo futuro e l’attività sportiva, libera o agonistica, è un importante elemento per il vostro sviluppo psicofisico".