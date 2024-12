Cmb, una maxi commessa per allargare l’ospedale Gaslini

Cmb di Carpi ancora in prima linea del settore ospedaliero. È stata, infatti, messa a punto una operazione in pool da Bper, Cdp e UniCredit con garanzia di Sace per sostenere i lavori per l’ammodernamento delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione dell’istituto Gaslini di Genova, tra i migliori ospedali pediatrici specializzati al mondo. Il finanziamento in project finance da 103,6 milioni è in favore di Zena Project Spa, società controllata dal Gruppo CMB, che garantirà la realizzazione dei lavori e la fornitura dei servizi di facility management. La concessione è del valore complessivo di 546,2 milioni di euro per gestire la ristrutturazione ed i servizi immobiliari e tecnici necessari all’intera infrastruttura nei prossimi 22 anni. "Questa operazione è un ulteriore tassello verso la realizzazione del ‘Nuovo Gaslini’ - afferma Marcello Modenese (nella foto), direttore Risorse Finanziarie e Pianificazione del Gruppo Cmb - e apre il progetto a una nuova fase che vedrà consegnata al Paese un ospedale internazionale più efficiente, performante dal punto di vista energetico, innovativo, ma allo stesso tempo accogliente e a misura dei più piccoli. Constatiamo con soddisfazione come il progetto presentato sia stato capace di attirare l’interesse di primari finanziatori che hanno dimostrato ancora una volta di apprezzare il nostro modo di operare".

L’operazione ha una forte valenza strategica perché sostiene un intervento che prevede la parziale ricostruzione di un gruppo di edifici, con la demolizione di due padiglioni, e la realizzazione di uno ex novo, in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie dei pazienti. I lavori di cantiere sono programmati in aree specifiche così da limitare i disagi per i pazienti e ridurre i tempi di costruzione.