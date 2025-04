Commosso addio a Silvana Lucchi: "Una volontaria instancabile"

Zocca perde una volontaria a tutto campo che si è sempre spesa con passione in tutte le associazioni e ovunque ci fosse bisogno, una persona molto importante per la comunità. Il 15 aprile si è spenta Silvana Lucchi, 72 anni compiuti lo scorso 29 marzo, che ha lasciato i figli Simona e Mirco e tanti parenti e amici. I funerali si svolgono oggi alle 15 partendo dalla Cra di Montese per giungere alla chiesa parrocchiale di Zocca alle 15,30. Molto partecipate le recite del santo rosario ieri alle 18 a Montese e alle 20 a Zocca. Riposerà nel campo santo di Zocca a fianco del suo marito Valerio Guiduzzi, scomparso qualche anno fa. Silvana Lucchi era nata a Montese dove ha vissuto fino al matrimonio con Valerio. Era conosciutissima e molto stimata. A Zocca, da anni svolgeva la professione di parrucchiera con negozio in centro e faceva volontariato ovunque ci fosse bisogno. Era attivissima specialmente nel Circolo anziani e sempre disponibile per la Pubblica Assistenza e la Caritas. "Ci ha lasciato Silvana, da sempre volontaria instancabile", ha detto il sindaco Federico Ropa. E il vice sindaco Susanna Rossi Torri: "Silvana è sempre stata pronta e disponibile ad aiutare e si è spesa nell’ambito del volontario per una vita intera, dimostrando amore e attaccamento per la nostra comunità". La Pro Loco: "La sua passione, dedizione e disponibilità hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. Ci uniamo in un abbraccio di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Resterà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi come esempio di grandissimo impegno nel volontariato del paese. Riposa in pace".

w. b.