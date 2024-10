Comune, le deleghe del sindaco. Ecco l’esperta di Pace e Cooperazione. Compenso da 26mila euro l’anno

Ieri sera è stata protagonista dell’incontro alla Polisportiva Modena est su Erasmus + Just action’ su cittadinanza globale, clima e diritti umani, nel corso dell’anno si occuperà di interfacciarsi con il mondo associativo e religioso, laddove per esempio il sindaco Massimo Mezzetti ha annunciato un appuntamento annuale sul dialogo sulla Pace.

È stata individuata una delle figure che si occuperanno delle deleghe che Massimo Mezzetti ha voluto tenere per sè, per "assicurare – come si legge nella determina di conferimento dell’incarico – il miglior esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nominandone direttamente i componenti con contratto a tempo determinato (articolo 90) di natura fiduciaria individuati dal sindaco mediante scelta diretta, preceduta da valutazione curriculare di tipo informale".

Si tratta di Irene Baraldi, 32 anni, laurea magistrale in Relazioni internazionali conseguita con 110 e lode e una tesi su ’Peacebuilding, educational reforms and peace formation dynamics in Bosnia-Herzegovina’. È Attualmente impegnata "nella implementazione di progetti finanziati dall’Unione Europea (Erasmus+, Cerv, Horizon e Amif) nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza e alla pace, dell’integrazione della popolazione migrante, della democrazia partecipativa e della trasformazione dei conflitti".

Baraldi come si diceva è una delle professionalità individuate dal sindaco delegata a occuparsi per Modena di ’Pace, Europa, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani, Dialogo Interculturale e Dialogo Interreligioso’. Le altre "persone di fiducia" che il sindaco sta cercando sono il Disability manager – per il quale però si profila la necessità di un coordinamento provinciale – e un professionista sulle Politiche di genere, al momento non semplice da individuare.

Baraldi, già operativa in piazza Grande, percepirà uno stipendio equiparato al personale che opera nell’area ’Funzionari ed Elevata qualificazione’ oltre a un’indennità ‘ad personam’ di 2.500 euro: nel complesso si tratta di circa 26mila euro l’anno lordi.

Nel suo lavoro cominciato nel 2020 (aveva svolto un incarico per il Comune di Modena già nel 2019) all’International Institute of Humanitarian Law con sede a Sanremo ma svolto in smart working da Modena si è occupata tra l’altro di "facilitazione di attività partecipative sulla democrazia sia con adulti sia con bambini per incoraggiare il coinvolgimento attivo e la comprensione dei processi democratici, gestione della promozione online dei progetti (sito web e social media)". Si è occupata inoltre della gestione delle attività del Laboratorio per l’Educazione che Ispira la Pace: "Laboratori per ragazzi, corsi di formazione per insegnanti, attività di ricerca su pace e trasformazione dei conflitti".