Comune, variazione di bilancio: "Più soldi per manutenzioni, verde e videosorveglianza"

Maggiori risorse per lavori pubblici, ambiente e giovani. Il Consiglio comunale, nella seduta di lunedì, ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027. La delibera, illustrata in aula dall’assessore Vittorio Molinari (nella foto), prevede l’applicazione di parte dell’avanzo 2024 per un valore complessivo di oltre 3.4 milioni di euro di cui circa 2.2 destinati alla parte corrente e più di 1.3 alla parte capitale. Il provvedimento prevede anche l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027.

Tra i principali progetti su cui la variazione permetterà all’Amministrazione di investire ulteriori risorse, oltre a quelle già previste, quelli relativi alla manutenzione straordinaria delle strade e agli interventi di potenziamento e sostituzione della segnaletica stradale (oltre 908 mila euro, finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); alla realizzazione del progetto ’Fonderie di idee’ per la realizzazione di spazi di co-working e sviluppo imprenditoriale dedicati agli under 35 all’interno dell’ex Fonderie (310 mila euro, finanziati da Anci). Previste maggiori risorse anche per l’estensione e ammodernamento del sistema cittadino di videosorveglianza (105 mila euro) e per l’ampliamento del giardino scolastico della Suola Anna Frank (90 mila euro).

L’avanzo applicato sarà destinato principalmente al completamento di interventi Pnrr nel Comparto Ex Consorzio Agrario e al perfezionamento dei lavori sulla Scuola Primaria De Amicis; inoltre sono state previste le risorse statali, da riconoscere agli appaltatori, a copertura dell’aumento dei costi delle materie prime e del materiale di lavorazione necessario per la manutenzione straordinaria delle strade e per interventi sul comparto Ex Amcm – Parco della Creatività.

Per la parte corrente, invece, si aumentano le risorse di 745 mila euro destinate alle manutenzioni ordinarie della città; alla manutenzione degli impianti elettrici e speciali degli Istituti scolastici comunali (200 mila euro) e delle cabine elettriche a servizio degli immobili comunali (145 mila euro), a quella del verde urbano e dei relativi impianti irrigui (280 mila euro); infine 120 mila euro vengono destinati al servizio di monitoraggio di ponti e viadotti. Vengono recepiti maggiori contributi finalizzati in ambito culturale per 97 mila euro.

Infine, circa 913 mila euro, vanno al rifinanziamento del servizio di illuminazione pubblica in attesa del nuovo affidamento, inizialmente previsto per il 1° luglio 2025. Come spiegato dall’assessori Molinari durante la seduta, infatti, la Giunta ha già dato il via libera al progetto per il nuovo servizio e la modalità di gestione e l’avviso verrà pubblicato nei prossimi giorni, ma visti i tempi per lo svolgimento della procedura di gara, l’affidamento sarà operativo presumibilmente a inizio 2026.