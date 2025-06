Con ’Esta noche de luna’ raccolti oltre 10mila euro a favore del Com

È andato in scena lo scorso 28 maggio al teatro Michelangelo lo spettacolo ’Esta noche de luna’, una incantevole esibizione di tango volta a raccogliere fondi a favore del restyling del Com di Modena (Centro Oncologico Modenese), in collaborazione con Angela Serra. Sul palco i ballerini dell’Associazione T’aMOtango con la presidente Silvia Galetti. Tra i contributi degli sponsor, e con 448 biglietti venduti su 480, oltre alle svariate donazioni nel corso della serata, sono stati raccolti complessivamente 10.104 euro che saranno appunto destinati al restyling del Centro Oncologico Modenese. Entusiasti i componenti dell’associazione: lo spettacolo ha avuto molto successo e il sipario è stato aperto per ben tre volte. Visto il successo riscosso, è prevista una replica dello spettacolo per il prossimo 30 ottobre al Teatro Carani di Sassuolo. In questo caso i fondi saranno destinati ad Anffas. L’associazione T’aMOtango è nata a Modena nel 1999 grazie alla ballerina ed insegnante di Tango Argentino Silvia Galetti e al suo compagno, maestro e ballerino Ubaldo Sincovich. Nel 2013 l’associazione ha dato vita al gruppo coreografico ’Compagnia Tangò by T’aMOtango’ che dal 2014, sotto la guida del famosissimo ballerino e coreografo argentino Leonardo Cuello, prepara esibizioni e spettacoli di Tango principalmente a scopo benefico.

v.r.