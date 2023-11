"Conad di via Ribera, attività sospesa"

"L’attività del punto vendita Margherita è stata sospesa per un anno e sono in corso contatti della proprietà con altri marchi della media e grande distribuzione per la cessione del locale. Gli uffici tecnici comunali sono disponibili alla massima collaborazione anche per il ripensamento del punto vendita con caratteristiche di innovazione e accorpamento di servizi che in questo contesto possono essere utili". Lo ha detto l’assessora alle Politiche economiche Ludovica Carla Ferrari in consiglio. "Il punto di vista imprenditoriale di Conad e del gestore è chiaro – ha spiegato Ferrari – l’attività per come era configurata all’interno del punto vendita non era più sostenibile e questo ne ha portato alla chiusura. Tra le motivazioni che hanno maggiormente inciso sull’andamento del punto vendita ci sono la disponibilità di alternative commerciali, il cambiamento delle abitudini dei residenti, della composizione demografica nella zona, la crescita degli acquisti online anche per l’alimentazione dal fresco alla gastronomia, così come la scelta di molti cittadini di far riferimento a strutture più grandi con forniture più ampie e raggiungibili in auto e con mezzi pubblici o in collegamento ciclopedonale". Ferrari ha precisato che "l’autorizzazione della media struttura di vendita alimentare a marchio Conad, cui è subentrata Margherita spa, è ancora valida ma l’attività è sospesa fino a settembre 2024 e sono in corso contatti per la cessione o l’affitto del punto vendita tra la proprietà e altri marchi, fermo restando il problema della poca redditività del punto vendita".