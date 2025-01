Contanti, bilancino e 5 grammi di droga: arrestato 36enne

Direttissima ieri al tribunale di Modena per un 36enne di origini marocchine arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Finale Emilia lo avevano colto qualche ora prima in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari sono stati attirati dal suo modo di fare,visto che si aggirava con movimenti sospetti nei pressi di un esercizio pubblico. Fermato e sottoposto ad accurato controllo dalla polizia, l’uomo è stato trovato in possesso di 5,5 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di denaro contante per circa 340 euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Dichiarato subito in arresto, l’indagato è stato giudicato ieri mattina con rito direttissimo. A lui il Giudice del Tribunale di Modena ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due giorni alla settimana.