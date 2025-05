Controlli stradali: 5 multe, nessuna per alcol

Poco meno di centocinquanta (138, per la precisone) veicoli controllati e cinque sanzioni elevate: è questo il bilancio di una notte di controlli stradali in un servizio congiunto delle Polizie Locali di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello sui territori dei quattro comuni. Gli agenti hanno presidiato le zone più ‘calde’ della viabilità del distretto ceramico modenese, e se a Sassuolo – le pattuglie si sono attestate sulla Pedemontana, in direzione Maranello, e in via Radici in Monte – nonostante 41 automezzi controllati non è stata elevata nessuna sanzione, altrove qualche automobilista è, inevitabilmente, caduto nella ‘rete.

Venti, infatti, i mezzi controllati a Formigine su via Vandelli e via Giardini, e un verbale elevato per mancata assicurazione, mentre a Maranello le pattuglie in servizio lungo via Giardini e la Nuova Estense hanno controllato 37 automezzi sanzionandone quattro: due per mancata revisione, uno perché circolava contromano, un altro perché sprovvisto dei documenti di circolazione.

Percorso netto, ovvero zero sanzioni come a Sassuolo, anche Fiorano Modenese, dove le pattuglie hanno controllato una quarantina di veicoli tra via Statale e la Circondariale San Francesco.

L’attività congiunta delle Polizie Locali, posta in essere periodicamente, è finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale e soprattutto a contrastare e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi come la guida in stato di ebbrezza e l’uso del telefono cellulare alla guida, oltre che a verificare la regolarità dei mezzi in circolazione in merito a copertura assicurativa e revisione. Gli esiti di quella svolta nella serata di venerdi suggerisce un contesto relativamente incoraggiante: scritto, appunto, in un solo veicolo su trenta sanzionato. In occasione delle ultime attività del genere, infatti, le Polizie Locali del distretto ceramico modenese fermarono e controllarono 177 automezzi sanzionandone una decina, con percentuale doppia rispetto a quanto registrato nella notte tra venerdi e sabato. Era la fine dello scorso agosto, e la metà delle sanzioni comminate puniva, tra l’altro, l’irregolare tasso alcolemico dei conducenti. Questa volta, invece, nessuno dei guidatori fermati dalle pattuglie è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza: evidentemente l’inasprimento delle sanzioni del codice della strada in ordine a tali fattispecie, entrato in vigore lo scorso autunno, funziona. E induce chi si mette alla guida ad essere prudente, e comunque a non ‘esagerare’ con le libagioni.

s.f.