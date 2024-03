Corale Puccini,. Saielli debutta

La riapertura del teatro Carani di Sassuolo è stata come un nuovo inizio. Ed è una "Ouverture" anche quella che la storia Corale Puccini di Sassuolo presenterà stasera, proprio sul palco della rinata sala sassolese. Accompagnata dall’Accademia Filarmonica di Sassuolo (l’orchestra sinfonica giovanile fiorita proprio nell’ambito della corale), la ‘Puccini’ proporrà alcuni capolavori di Mozart e Haendel e una selezione di brani del melodramma italiano, insieme a tre voci soliste, Annalisa Curedda, Letizia Cappellini e Domenico Menini. Presentatore e voce narrante della serata sarà Claudio Corrado.

Alla direzione del coro e dell’orchestra si alterneranno la mª Lisa Fontani e il m° Armando Saielli, che con questo concerto debutta nella sua nuova veste di direttore della Scuola Corale Puccini. Dopo 34 anni, il maestro Francesco Saguatti ha infatti lasciato la ‘Puccini’ per accogliere la nomina a responsabile della Cappella Musicale del Duomo di Modena, passando il testimone al maestro Saielli. Armando Saielli si è diplomato in pianoforte presso l’istituto Vecchi Tonelli di Modena e successivamente in composizione al Conservatorio Boito di Parma, dove ha studiato clavicembalo e direzione d’orchestra.

Dall’inizio dell’anno ha iniziato a collaborare con la Puccini, come pianista e maestro preparatore, anche il maestro Marco Bedetti che sarà pure protagonista sul palco, alternandosi al piano con la mª Claudia Rondelli. Domattina alle 11, poi, ancora al Carani sarà di scena l’altra compagine della Puccini, il NonSoloGospel choir diretto dalla mª Sandra Gigli: con i musicisti della banda La Beneficenza proporrà un viaggio musicale "Tra le note del cinema".

s. m.