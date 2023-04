Correre contro la fame: un progetto di solidarietà per i bimbi del Camerun

E’ possibile ridurre la malnutrizione infantile correndo? Sembra proprio di sì. Il 17 Maggio, noi ragazzi dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi parteciperemo all’evento finale del progetto ’Corsa contro la fame’, organizzato da ’Azione contro la Fame’, un’organizzazione umanitaria internazionale, impegnata a eliminare le cause strutturali e le conseguenze della fame e della malnutrizione infantile nel mondo.

La Corsa contro la fame è un progetto gratuito, aperto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che ha l’obiettivo di responsabilizzare noi studenti su questa emergenza. Lo scorso 28 marzo, un operatore dell’organizzazione è venuto presso il nostro istituto a presentarci il progetto, spiegandoci in che modo avremmo potuto contribuire a ridurre la malnutrizione infantile, attraverso la corsa. Il giorno della gara, che si svolgerà all’interno degli spazi verdi dell’Istituto, noi ragazzi dovremo cercare di correre più a lungo possibile (il percorso per i ragazzi della nostra età può variare tra 200 e 500 metri a giro), poiché ad ogni giro completato, riceveremo una donazione in denaro, concordata con i nostri sponsor. La parte entusiasmante del progetto, infatti, non è solo il giorno della gara, bensì anche il periodo che precede la competizione. In questi giorni noi alunni dovremo pertanto cercare, tra parenti, amici e commercianti, un buon numero di sponsor, ossia chi sarà disposto a conferirci una piccola somma di denaro ad ogni giro che compiremo. Con 0,50 euro si può donare una giornata di cura, a base di cibo terapeutico, a un bambino malnutrito, mentre con 28 euro è possibile fornire una cura completa a un bambino denutrito. Il nostro sforzo fisico, unito al contributo monetario, sarà quindi importante per offrire a chi ne ha bisogno, un’adeguata cura di cibo terapeutico, partendo da un giorno, sino a garantire una completa cura: un modo davvero fantastico per contribuire a salvare delle vite divertendosi.

Il ricavato che ’Azione contro la fame’ riceverà, ci ha spiegato l’operatore, sarà devoluto, quest’anno scolastico, al Camerun, una nazione del continente africano sconvolta da conflitti armati, dove la povertà è diffusa e l’acqua potabile è scarsa. In Camerun un bambino su tre, sotto i 5 anni soffre di malnutrizione. Le zone più sofferenti, anche a causa del cambiamento climatico, sono quelle all’estremo nord del paese. A Carpi, quest’anno ci saranno anche altri due Istituti che parteciperanno al progetto, giunto ormai alla sua ventiseiesima edizione nel mondo. Alla ’corsa contro la fame’ hanno preso parte ben 67.458 scuole, appartenenti a 23 nazioni differenti (www.azionecontrolafame.itscuole). Sono cifre importanti per un progetto davvero interessante.