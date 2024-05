Corriera prende fuoco in strada, fumo e paura sulla Nonantolana: 2 intossicati

Modena, 13 maggio 2024 – Paura questa mattina per alcuni passeggeri che si trovavano a bordo di una corriera Tper, rimasti coinvolti in un improvviso incendio. Le fiamme, infatti, si sono sprigionate all’improvviso dal motore del mezzo pubblico, situato nel retro della corriera ma il fumo ha invaso anche l’abitacolo e due dei diversi passeggeri presenti sono stati trasportati in ospedale per una lieve intossicazione.

L’episodio si è verificato oggi, intorno alle 9.30 sulla via Nonantolana. Il guasto si è verificato sulla linea 551 Crevalcore Modena, partita poco prima dalla stazione delle Corriere di Modena. Il conducente stava infatti percorrendo la strada quando, giunto all’altezza dell’uscita della tangenziale, nel quartiere Torrazzi, si è reso conto delle fiamme e del fumo che, velocemente, aveva invaso il mezzo.

A mettere in allarme il conducente sono state proprio le grida dei passeggeri, che hanno notato il fuoco alle loro spalle. Prontamente l’autista ha fermato il mezzo ed è sceso dalla corriera e, dopo aver fatto uscire tutti i passeggeri, con l’estintore in dotazione ha iniziato a spegnere il rogo. Contemporaneamente il conducente di un mezzo addetto allo spurgo, che transitava in quel momento sulla Nonantolana, resosi conto di quanto stava avvenendo si è fermato per prestare soccorso e aiutare il conducente a spegnere le fiamme.

Subito dopo, allertati dall’autista sul posto sono intervenuti i pompieri con più squadre che, in breve tempo, hanno domato l’incendio e i sanitari del 118, con automedica e ambulanza. Gli operatori del 118 hanno prestato soccorso ai presenti, valutando le condizioni di ognuno dei passeggeri.

Fortunatamente nessuna delle persone che si trovavano a bordo della corriera ha riportato ferite gravi ma due passeggeri, un ragazzo di 27 anni e una donna di 42 sono stati trasportati in ospedale per effettuare ulteriori accertamenti sanitari, avendo inalato fumo e avvertito, di conseguenza, un malore. I pazienti sono rimasti in ospedale, in osservazione, per alcune ore. I pompieri si sono poi occupati di mettere in sicurezza il mezzo ed ora sono in corso accertamenti al fine di individuare le cause dell’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per la gestione del traffico, ovviamente rallentato a causa dell’accaduto. Nel corso degli ultimi anni sono diversi i mezzi pubblici coinvolti in incendi. Nell’aprile del 2022, ad esempio, aveva preso fuoco un autobus di linea di Seta mentre l’autista percorreva il cavalcavia Mazzoni. I passeggeri, meno di una decina erano stati subito posti in sicurezza. Un mese dopo un altro autobus Seta era stato avvolto dalle fiamme invece in strada S. Anna, non lontano dal deposito. In quel caso era presente a bordo solo l’autista che, in breve tempo, era riuscito a domare il rogo utilizzando l’estintore in dotazione.