Corso Gulliver. Una lezione con Ricciarelli

Si è concluso con una lezione straordinaria la nuova edizione di "Gulliver: itinerari musicali", progetto organizzato dalla Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" di Mirandola, istituzione attiva in tutti i Comuni dell’Area Nord di Modena. L’ultima lezione in programma ha visto la presenza di Katia Ricciarelli, una delle voci italiane più amate nel mondo.

Il soprano, che nella sua carriera si è esibita nei più grandi teatri internazionali (dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, passando per la Royal Opera House di Londra) ha raccontato vicende e aneddoti dell’opera lirica, entusiasmando i corsisti. A rendere possibile questo emozionante incontro è stata Silvia Biasini, direttrice della Fondazione "Andreoli" e ideatrice di "Gulliver", che domenica primo dicembre sarà insieme ai suoi allievi al Maggio musicale fiorentino, per assistere a "La Traviata" di Giuseppe Verdi.

Il progetto "Gulliver" è stato ideato dalla Fondazione Scuola di Musica Andreoli per condurre gli adulti alla scoperta (o riscoperta) di capolavori della tradizione lirica italiana, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta musicale e coinvolgere attivamente alle proprie iniziative un pubblico sempre più vasto e di ogni età.

In questa edizione, oltre alla professionalità di Silvia Biasini, direttrice di coro, pianista e insegnante, i corsisti hanno potuto ascoltare la viva voce di un’interprete straordinaria come Katia Ricciarelli.