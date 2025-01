"Così ci hanno tolto il servizio di spazzatura delle strade"

"E’ un’autentica doccia fredda quella che abbiamo subito, e posso garantire che fino all’ultimo momento, cioè fino alla mezzanotte del 31 gennaio, io resterò al mio posto per cercare di salvare i miei 27 dipendenti, di cui molti sono inserimenti protetti. Quando si fanno certe scelte, bisognerebbe considerare anche le situazioni che si celano dietro i numeri…". A parlare è Elmina Castiglioni, presidente della cooperativa sociale La Libellula, realtà fondata nel 1998 e che dal 1° gennaio 2022 svolge, per conto del Consorzio EcoBi (a sua volta partner di Hera), il servizio di spazzamento strade e raccolta dei rifiuti porta a porta a Castelfranco Emilia e San Cesario.

"È stata una doccia fredda la comunicazione che abbiamo ricevuto dal Consorzio EcoBi lo scorso dicembre e, tuttora, stiamo cercando di opporci anche dal punto di vista legale. Il 31 gennaio prossimo, infatti, ci è stato comunicato che il nostro servizio a Castelfranco Emilia e San Cesario dovrebbe cessare, perché subentrerà un’altra cooperativa (Aliante, ndr). In questo modo, ci sarebbero tagliate le gambe. Castelfranco Emilia e San Cesario rappresentano infatti il 70% del nostro fatturato e, anche di recente, abbiamo fatto importanti investimenti per garantire la qualità del servizio (ad esempio, anziché avere solo due spazzatrici ne abbiamo quattro). Tutto è cominciato la scorsa estate, quando ci sono state mosse contestazioni sulla qualità del servizio offerto che assolutamente non comprendiamo. Ci sono state fatte spesso anche osservazioni prive di fondamento, visto che abbiamo prove fotografiche dei servizi effettivamente realizzati, giorno per giorno".

Poi, ancora, Castiglioni rimarca: "Quando si prendono certe decisioni bisognerebbe anche sapere leggere alcune situazioni: come Libellula siamo una cooperativa sociale effettiva, che dà lavoro e dignità a 27 persone, metà delle quali sono inserimenti lavorativi, con abitudini molto precise e anche difficoltà eventualmente a spostarsi in altri comuni. Se verranno riassorbiti dalla cooperativa subentrante, per loro ci sono molte preoccupazioni, mentre io e il coordinatore sul territorio saremo esclusi. E perché si sta facendo tutto questo? Castelfranco Emilia e San Cesario non hanno certo un livello di pulizia inferiore ad altri comuni, a partire da Modena".

m. ped.