"Cristina ci hai lasciato un vuoto incolmabile, non ti dimenticheremo"

Ancora dolore per la morte di Cristina Santos, scomparsa a causa di una grave malattia. Il suo compagno Pietro Ruffino la ricorda con una lettera scritta con il cuore indirizzata al suo amore in cielo: "Hai lasciato un vuoto dentro incolmabile, ne abbiamo passate tante nei tuoi ultimi anni".

E ancora: "Sono fiero di sentirmi dire dai tuoi amici più cari e dalla gente che ti conosceva che ’Cristina era felice e sempre sorridente con te’. Ricordo quando ti ho portato a cena fuori nel settembre scorso al ristorante ’Da Martino’ o quando siamo stati insieme in vacanza questa estate. Ricordo soprattutto il tuo ultimo compleanno. Quel giorno scattammo tante foto io te e dalla felicità le avevi caricate su Facebook. Grazie per quello che hai fatto per me. Ti amo e ti amerò per sempre".