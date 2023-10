Cuochi per un giorno . Oltre 7mila bambini ai fornelli con gli chef: "Esperienza formativa"

Tra mini fusilli al pesto, cotolettine di ricotta tra le nuvole, uova verdi di pana-sauro e scary halloween cookies al Club La Meridiana di Modena si sono concluse due giornate golose: tutte le ricette sono state rigorosamente preparate da chef in erba. Un bilancio molto positivo quello dell’unicesima edizione di ’Cuochi per un giorno’, il Festival di cucina per bambini che è terminato ieri sera.

"Siamo soddisfattissimi di questa edizione, la più partecipata di sempre: abbiamo avuto circa 7.000 iscritti ai laboratori proposti, anche da fuori provincia. Ogni bambino, poi, era accompagnato da almeno due adulti, in alcuni casi anche dai nonni – precisa Laura Scapinelli de La Bottega di Merlino, organizzatrice del festival, che prosegue – con ’Cuochi per un giorno’ vogliamo dare ai bambini un’occasione per vivere un’esperienza ludica ma nello stesso tempo formativa, tramandando ricette locali e non solo, mettendo a disposizione dei piccoli chef spazi, occasioni e opportunità per sviluppare la creatività. Ci tengo a sottolineare che la filosofia della manifestazione è lontanissima dallo spirito competitivo di Masterchef o altre trasmissioni simili: qui i piccoli cuochi imparano e si divertono, non c’è nessuna ansia di vincere! Tra casseruole, frullini e fantasia i bambini possono provare l’alchimia della trasformazione della materia e acquisiscono ricordi sensoriali indelebili. E’ anche in questo modo che si impara a mangiare e ad avere un rapporto sano con il cibo”. Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini aiutano altri bambini: parte del ricavato della manifestazione viene infatti devoluto ad Aseop Odv (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) che supporta i bambini con patologie oncoematologiche pediatriche e le loro famiglie, con particolare riguardo all’ospitalità gratuita presso la ’Casa di Fausta’ e al sostentamento per coloro che provengono da zone lontane dell’Italia e del mondo.