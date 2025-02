Dall’Inghilterra per una settimana bianca

Si parla inglese in questi giorni sulle nevi del Cimone. Domenica scorsa sono arrivati 450 ragazzi tra i 14 e 15 anni per trascorrere una settimana bianca sulle piste del comprensorio sciistico. A Fanano ne alloggiano 250 tra l’Hotel Firenze e l’Hotel Pineta, mentre a Sestola gli altri sono all’Hotel Roma, al Miramonti e al Passo del Lupo. Si fermano cinque notti. "Cosa non da poco – commenta Matteo Baisi dell’Hotel Firenze di Fanano che da diversi anni lavora per portare giovani di oltre confine a sciare su questi nostri monti -. Significano 2250 presenze - dice - contro le 1500 dell’anno scorso e il prossimo anno puntiamo di arrivare a 4500 e anche oltre se ci sarà la doppia settimana di vacanza nelle scuole inglesi. È venuto in visita il supervisore del tour operator e sta guardando gli alberghi per il prossimo anno". Baisi sottolinea che questo è un risultato importante "se si considera – spiega - che dall’Inghilterra continuano a venire a fare la settimana bianca da noi quando in Piemonte impiegherebbero 17 ore di viaggio in pullman contro le 24 per arrivare al Cimone. Sette ore in meno non sono poche. Noi continuiamo a crescere numericamente nonostante la distanza in presenza di prezzi che si equivalgono dal punto di vista alberghiero, della scuola sci e dei noleggi". La settimana bianca di cinque giorni fa gola, di norma le scuole italiane riescono a fare due soli giorni. "Al di là delle settimane bianche, il problema grosso – spiega Baisi - è il flusso infrasettimanale di sciatori. Si continua a incentivare l’arrivo di pullman da Rimini alla domenica quando siamo già saturi, invece, possibilmente, si dovrebbe cercare di averne scaglionati con almeno un pernotto e due skipass". I giovani inglesi, di cinque scuole diverse del sud della Gran Bretagna, trascorrono giornate piene sul Cimone: cinque ore di lezione sulle piste, ciaspolate, il bob a Passo del Lupo, l’eccezionale Palaghiaccio e giochi di società.

Walter Bellisi