Danze e musica con i Trick Ensemble

Domani al teatro di Kia in via Primo Maggio a Marano sul Panaro, con inizio previsto per le ore 21, il gruppo "Trick Ensemble" presenta lo spettacolo di musica e danza "IX Atto".

"Siamo una compagnia indipendente composta da nove giovani sotto i trent’anni – dicono i componenti del gruppo – uniti dalla passione per la danza e per la musica. L’idea di questo progetto è nata tanti anni fa come un sogno: creare uno spettacolo capace di fondere queste due arti in un’esperienza semplice, innovativa e potente".

r.m.