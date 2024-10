Deceduto nello schianto in scooter. Domani l’ultimo saluto a Cristian

Sarà il giorno del saluto nell’ultimo viaggio di Cristian Iacono, il 45enne di Novi morto sabato a seguito di un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. Domani alle 15, nella chiesa parrocchiale di Novi ìsi svolgeranno infatti le esequie funebri dell’uomo, organizzate dalle onoranze Ferrari di Carpi. Iacono, originario di Rosarno e residente a Novi da quasi 30 anni, lavorava nel campo edile: lascia la compagna Veronica, le sue due bimbe, Caterina e Margherita, oltre a mamma Caterina, papà Pietro, i fratelli Salvatore e Gianfranco e la sorella Samanta. Una famiglia distrutta dal dolore che non si dà pace per quanto accaduto. L’incidente stradale di cui è rimasto vittima è verificato sabato, alle 12.30 circa, in via Carlo Marx. L’uomo era a bordo del suo scooterone e stava percorrendo la strada in direzione dello stadio, quando all’altezza dell’incrocio con via Svoto Cattania, si è scontrato lateralmente con un autobus Seta della linea rossa urbana di Carpi, gestita da Saca. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus, denominato ‘Arianna’, un modello da 19 posti (per fortuna senza passeggeri in quel momento) stata percorrendo via Marx in direzione opposta al centauro, ossia dallo stadio verso Modena. All’altezza dell’incrocio, girando verso sinistra per dirigersi verso il capolinea, l’Arianna ha impattato con il motociclista. Uno scontro tremendo per la violenza: Iacono e lo scooter sono stati rimbalzati indietro e l’uomo è rimasto fermo a terra. Sul posto sono giunti immediatamente i mezzi di soccorso ed è stato allertato anche l’elisoccorso che ha sorvolato la zona, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile.