Decoro urbano e più sicurezza sono le priorità

di Barbara Manicardi

Non chiedono la luna i modenesi. Non lo hanno mai fatto. Pretendono però una città dove le strade non siano dissestate e piene di voragini, dove l’illuminazione sia potenziata, dove le piste ciclabili siano percorribili in sicurezza e dove, possibilmente, le baby gang di stranieri o italiani che siano non facciano il bello e il cattivo tempo. Di sfide da vincere (possibilmente) questa amministrazione ne ha davvero tante perché ha puntato alto sia sul piano rifiuti (che dovrebbe essere rivoluzionato), sia sul piano casa e soprattutto sull’approccio all’urbanistica. Quindi ben vengano le rivoluzioni ma non perdiamo di vista i piccoli problemi quodiani delle persone.