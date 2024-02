Dehors abusivo in piazza a Modena: colleziona 14 multe. Il Comune impone lo sgombero

Modena, 17 febbraio 2024 – Un anno di attività in piazza Roma a Modena e ben 14 multe della polizia locale collezionate. Sanzioni che hanno indotto il Comune a far decadere la concessione e imporre lo sgombero dell'area occupata dal dehors entro il prossimo 22 febbraio. Protagonista della vicenda è un pubblico esercizio che, dal momento dell'apertura a settembre 2022, ha accumulato violazioni di leggi e di regolamenti comunali, ma anche delle condizioni previste nella concessione di suolo pubblico funzionale all'impiego di tavoli e sedie all'aperto. Già lo scorso 5 gennaio, visto il perdurare degli inadempimenti e le reiterate violazioni nel corso del tempo, gli uffici comunali avevano inviato alla proprietà una comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di decadenza del diritto di occupare lo spazio concessogli e il 2 febbraio era stato notificato il provvedimento di decadenza della concessione di suolo pubblico, con obbligo di sgombero e ripristino dell'area occupata dal dehors entro un massimo di 20 giorni. Sul rispetto al provvedimento vigilerà la Polizia locale con applicazione di tutte le sanzioni, anche di ripristino, nel caso lo stesso non venisse osservato.

In particolare, informa il Comune, l'esercente ha commesso violazioni che spaziano dall'occupazione abusiva di suolo pubblico, andando oltre quanto autorizzato, allo svolgimento di intrattenimenti e attività musicali senza autorizzazione, dalla violazione del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee alla mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura dell'attività oltre che dell'eventuale giorno di chiusura, dal mancato pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico all'installazione abusiva di mezzo o impianti pubblicitari, dal mancato sgombero dell'occupazione di suolo pubblico oltre l'orario consentito alla violazione di ordinanza sindacale per le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree all'aperto.