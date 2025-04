Design e natura insieme nel ’Parco lineare’

“E’ il progetto simbolo del nostro legame con il territorio e della nostra visione del futuro, ed un segno concreto del nostro impegno per creare valore per la comunità". Così Mauro Vandini, CEO di Marazzi Group, a proposito del ‘Parco Lineare’ che la storica azienda sta realizzando al confine del suo storico stabilimento sassolese, sul lato ovest dello stesso. Il progetto è stato presentato ieri durante l’evento dedicato all’evoluzione dei territori del distretto ceramico ospitato dal Crogiolo Marazzi alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello (Matteo Mesini, Marco Biagini, Elisa Parenti e Luigi Zironi) e prenderà forma grazie a grandi lastre sospese sul parco che ‘correrà’ lungo via Ancora. Al centro dell’intervento il dialogo tra prodotto industriale, natura e arte: il muro esistente ed il bordo asfaltato diventeranno infatti un parco lineare che accompagnerà la strada, realizzando un sistema verde di dissolvenze capace di attivare un nuovo rapporto di relazione con l’esterno.

"Diversi livelli di vegetazione – hanno spiegato i progettisti - creeranno una progressione capace di trasformare quello che era il confine di uno stabilimento industriale in un paesaggio naturale e urbano al tempo stesso".

L’allestimento, con cui Marazzi celebra simbolicamente i suoi 90 anni di attività, valorizza le potenzialità espressive e poetiche della ceramica e ‘apre’ un ideale dialogo con il quartiere circostante, "trasformando – ha detto il sindaco Matteo Mesini - un muro in un segno di bellezza, design e armonia con la città". Marazzi, ha aggiunto Mesini, "testimonia, con questo intervento, la capacità di dialogare con il territorio, restituendo ai cittadini un paesaggio più armonioso e dimostrando il valore di un’impresa che sa essere parte attiva della comunità".

L’evento di presentazione del Parco Lineare, inserito nell’ambito di ‘IF - Industria Festival Architettura’, ha visto intervenire anche il direttore Generale di Marazzi Leonardo Tavani, l‘aAssessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Sassuolo David Zilioli ed i progettisti del Masterplan ’Cuore Verde’ curato dallo Studio MC2AA Dario Costi e Simona Melli Architetti con B|Scape, di cui il Parco Lineare è la prima iniziativa a prendere forma compiuta.

"Trasformare un muro di confine in un diaframma verde di relazione – il commento di Dario Costi - cambia completamente il rapporto tra insediamento industriale e città. Abbiamo interpretato questo tema attivando il dialogo tra la ceramica, la natura e il tempo".

Stefano Fogliani