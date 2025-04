"Diventi un luogo dove sentirsi sicuri"

Giulia Barbieri spiega: "Abito in zona Sacca e conosco bene le sue difficoltà, per questo sono convinta che la riqualificazione di questo luogo confiscato faccia molto bene al nostro quartiere. Negli ultimi anni la criminalità è aumentata, la sera si fa fatica ad uscire da soli, soprattutto per noi ragazze e ragazzi. Sono certa che questa iniziativa sia utile alla comunità. In questo immobile si potrebbe creare uno spazio ricreativo ed educativo per i bambini, per esempio, con attività da svolgere sia all’interno che all’esterno, in modo da sfruttare il parco del centro commerciale Sacca, o più in generale organizzare un luogo aperto ai residenti in cui sentirsi sicuri e passare del tempo in tranquillità".