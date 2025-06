Donatori di sangue, la fontana è rossa

Fino alla notte di domenica la fontana dei Due Fiumi in Largo Garibaldi sarà illuminata di rosso in occasione della Giornata mondiale del donatore che si celebra in tutto il mondo il 14 giugno come riconoscimento internazionale a tutte le persone che ogni giorno, in forma anonima e volontaria, garantiscono il sangue e il diritto alla salute a chi ne ha bisogno.

L’iniziativa, promossa da Avis Comunale di Modena, che quest’anno festeggia il 75° anniversario, e patrocinata dal Comune, è un ringraziamento alle migliaia di donatori di sangue e plasma della sede modenese.