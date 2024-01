D’Orsi e Saporetti guidano la ripresa

Sono Francesco D’Orsi e Simone Saporetti i due uomini copertina del riscatto del Carpi. Presto per capire se il malato biancorosso è guarito, ma a Lodi si è vista finalmente una squadra che ha saputo lottare compatta per tutti i 96’, senza cali di tensione o passaggi a vuoto, come invece successo in questo scellerato avvio di 2024 fra Prato e Borgo. Nel 2-0 sul Fanfulla la doppia firma è quella del tandem ex Ravenna, che si è scambiato i favori sottoporta: assist di esterno volante di Saporetti per l’1-0 di D’Orsi e assist dalla riga di fondo di D’Orsi per la stoccata ravvicinata di Saporetti nel 2-0. Per il centrocampista romano è la prima gioia stagionale, un gol che D’Orsi aspettava da 14 mesi visto che l’ultimo lo aveva segnato su punizione a novembre 2022 con la maglia del Ravenna, ma non era bastato per evitare il ko interno col Mezzolara.

Oltre al gol e all’assist D’Orsi è stato il migliore in campo alla "Dossenina", giocando la solita gara di cuore, chilometri e qualità che ne hanno fatto uno dei migliori da inizio campionato della rosa biancorossa, tanto che fin qui Serpini se n’è privato solo una volta in stagione dall’undici titolare, a Prato a inizio 2024 quando la febbre lo aveva debilitato in settimana, per il resto sono 19 le gare da titolare, condite anche da 6 assist. In Lombardia, invece, Saporetti ha timbrato la 12esima rete stagionale, che gli permette di allungare in vetta alla classifica marcatori del girone, a +2 su Gobbi del Sant’Angelo e Merlonghi del Forlì. Alcuni siti statistici gliene assegnano addirittura 13, considerando il suo tocco decisivo a Prato sulla punizione di Forapani, ma resta comunque uno score di prim’ordine, visto che l’attaccante ravennate ha giocato 17 volte (sempre da titolare), fornendo anche 5 assist. Dopo l’avvio super (4 gol e 2 assist nelle prime 3 giornate) e il mese "nero" senza reti (dal 1° ottobre al 12 novembre) anche per le 3 giornate di qualifica rimediata col Lentigione, Saporetti ha preso un ritmo pazzesco: nelle ultime 10 giornate ha segnato in 8 gare diverse, sempre un gol tranne a Castelmaggiore e a Prato. I 12 timbri biancorossi lo hanno portato a quota 94 in carriera, 6 in Lega Pro, 81 in D e 7 in Primavera, con quota 100 distante 6 gol da provare a superare di qui a fine stagione, sperando di contribuire alla risalita del Carpi.

Davide Setti