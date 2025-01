"È importante animare la zona"

"Sono arrivata a Modena da pochi mesi, e questo primo periodo è stato positivo: la città mi piace, mi trovo bene, anche se sarebbe opportuno animarla di più. Renderla attrattiva con iniziative e luci – è il consiglio di Camilla Poli – aiuterebbe sia i residenti che i turisti, proprio come successo a Natale".

Sul capitolo sicurezza, invece, Camilla va dritto al punto: "Evito di prendere il pullman in orari dove sono poco frequentati, così come evito la stazione delle corriere in cui non mi sento tranquilla. Stessa sorte il Novi Sad, che preferisco non frequentare per gli stessi motivi. Maggiori controlli, e anche in questo caso più iniziative, potrebbero sicuramente aiutare".