’E le genti che passeranno’ in piazza Grande. Per l’occasione un messaggio speciale di Vasco

Tutto pronto per il concerto di domani alle 19, in piazza Grande a Modena, ‘E le genti che passeranno…’, la Resistenza per la Pace, promosso da Anpi, Auser e Ologramma (foto).

Un evento di musica, parole e danza che vedrà coinvolti anche ballerine e ballerini a piedi nudi sulla Preda Ringadora e, a sorpresa, una clip di Vasco Rossi che parlerà ai partecipanti. Già in migliaia tra musicisti, danzatori e cantanti hanno confermato la loro presenza, ma gli organizzatori rinnovano l’appello a esserci, "corpi e anime, voci contro la guerra, tutti insieme come testimonianza e volontà di pace". Significativa è anche la presenza di una rappresentanza di Medici Senza Frontiere, una delle organizzazioni impegnate a portare soccorso e assistenza in tutte le aree di guerra. "Non importa se si è professionisti, dilettanti o se si canta in bicicletta o da soli sotto la doccia – affermano i promotori dell’evento di domani in piazza Grande –l’invito è rivolto a tutti: venite a cantare con noi canzoni che parlano di pace, di coesistenza, di partecipazione e di inclusione".

Al centro i musicisti di Ologramma e poi molti amici a suonare con loro, i ragazzi e le ragazze di Tarantarte a ballare insieme, a piedi nudi sulla Preda Ringadora, e tanti altri a cantare con loro.

"Dove c’è musica non c’è guerra", dirà Vasco Rossi nel video che ha preparato appositamente per questo evento. E di musica, in piazza Grande, se ne farà davvero tanta. Tra i brani in scaletta: ‘Bella ciao’, ‘Imagine’, ‘C’era un ragazzo che come me…’., ‘Zombie’, ‘Gli spari sopra’, ‘I 100 passi’, ‘Esseri umani’, ‘Eppure soffia ancora’, ‘Mandela Day’, ‘Prayer Of The Mothers’, ‘Un senso’, ‘Sogna ragazzo sogna’, ‘Urlando contro il cielo’, ‘Non mi avete fatto niente’, ‘Generale’, ‘Clandestino’, ‘Tammurriata nera’, ‘Give Peace A Chance’.

m.s.c.