È morto Bernardi, fu campione di sci di fondo

E’ morto ieri a 82 anni Bruno Bernardi. E’ stato trovato senza vita ieri dopo pranzo, nei pressi di casa, in via Le Capanne a Sant’Annapelago, vicino alla seggiovia Poggio Scorzatello.

Molto conosciuto nell’alto Frignano, Bruno Bernardi è stato uno sciatore fondista di buon livello nazionale, vestendo in varie occasioni la ‘maglia azzurra’. Da juniores fu campione italiano Csi dal 1959 al 1961, divenne nazionale di fondo nel 1961, ottenendo dal 1962 al 1970 piazzamenti di rilievo ai Campionati Italiani, sia in staffetta che in individuale di sci nordico. Arrivato secondo nella 15 chilometri internazionale, ebbe il riconoscimento del premio Panathlon Modena quale miglior atleta 1961. Riscosse successi anche nello sci-alpinistico, vincendo gare dal 1962 al 1968.

Dopo la carriera agonistica e amatoriale, corse con buoni risultati la Marcialonga nazionale e giunse secondo alla Sciadalonga modenese. E’ stato allenatore nazionale dal 1971 al 1981, allenando per sei anni il Comitato Appenninico Emiliano e quello Toscano.

Il funerale si terrà domani alle 10.30 nella chiesa di Sant’Annapelago.