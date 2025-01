Eccidio Fonderie: le iniziative

Tre giorni di iniziative in ricordo dell’eccidio delle Fonderie Riunite nel suo 75° anniversario. Dall’8 all’11 gennaio, Modena torna nuovamente in strada per commemorare i sei operai che il 9 gennaio 1950 persero la vita sotto il fuoco della polizia, durante uno sciopero organizzato per difendere il diritto al lavoro e la dignità: Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti.

Le commemorazioni si apriranno mercoledì in Piazza Sant’Agostino dove, alle ore 17.30, il sindaco Massimo Mezzetti e i familiari degli operai uccisi daranno il via alla proiezione del docufilm "I fatti di Modena" di Carlo Lizzani. Il film, che documenta il funerale dei sei operai della fabbrica Orsi, a cui presero parte oltre 300mila persone, verrà proiettato sulla facciata del Palazzo dei Musei. Proiezione che sarà ripetuta ogni 15 minuti fino alle 22.30, per riprendere il 9 gennaio dalle 17.30 alle 21. Sempre l’8 gennaio, alle ore 18, è in programma la presentazione del libro "Modena 1950. La Repubblica delle fabbriche e delle campagne" di Giuseppe Filippetta, costituzionalista dell’Istituto Storico di Torino. L’autore dialogherà con Lorenzo Bertucelli dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Introduce l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.

Martedì, alle 9.30, nell’area dell’ex stabilimento in zona Crocetta, si svolgerà una commemorazione silenziosa presso il cippo ai Caduti Ex Fonderie. Durante la cerimonia, i segretari di Cgil, Cisl e Uil – Daniele Dieci, Rosamaria Papaleo e Roberto Rinaldi – deporranno una corona di alloro in memoria degli operai caduti, alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti. Il programma, sviluppato dal Comitato per la storia e la memoria del Novecento del Comune di Modena, proseguirà sabato 11 gennaio con l’itinerario urbano "Camminare la storia: Mutina Mutandis" con partenza alle ore 14.30 dalla Stazione dei Treni. Organizzato dall’Istituto Storico e Modena Sobborghi, il percorso prevede ricostruzioni storiche in realtà virtuale attraverso le trasformazioni del quartiere operaio Crocetta nel ‘900 e fa parte del progetto "Mutina Mutandis: mappa ibrida per urbanauti nel tempo e nello spazio", che sarà presentato alle ore 17.30 presso la Polisportiva Villa d’Oro.