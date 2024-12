Ecobloks firma l’acccordo. Cresce il premio per gli operai

Sarà un buon Natale per i lavoratori della Ecobloks, azienda del legno specializzata nella produzione di blocchetti per pallets, che occupa oltre 50 dipendenti con un fatturato che nel 2024 supererà i 30 milioni di euro. L’assemblea die lavoratori a larga maggioranza (80% dei partecipanti alla assemblea) ha accolto e approvato l’accordo aziendale per il triennio 2025-20226-2027. Il premio, nella presente tornata contrattuale, è stato aumentato del 22%, e questo permetterà di recuperare l’inflazione ai lavoratori, raggiungendo la cifra di 2.500 euro annui, così come è stato aumentato il buono pasto da 5.00 a 7.00 euro.