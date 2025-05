Elia Caselli e Leonardo Balboni trionfano nel ciclismo giovanile a Novi di Modena

Lo spilambertese Elia Caselli e Leonardo Balboni di Mortizzuolo si sono laureati campioni provinciali esordienti nel classico appuntamento giovanile di Novi di Modena, mentre a Sassuolo tra i Giovanissimi i gialloblù hanno colto un tris di vittorie.

Al Giro d’Italia nella tappa del Montegrappa il finalese Giovanni Aleotti ed il pavullese Luca Covili sono stati protagonisti di fughe che non sono andate in porto ed affronteranno l’ultima settimana della corsa rosa sperando ottenere un piazzamento di valore. A Novi di Modena con l’organizzazione della Ciclistica Novese tra gli esordienti del 1° anno sono saliti sul podio il romagnolo Alessio Bellettini (Ped.Azzuro Ra) che ha preceduto Emanuele Cavallini (Empolese) ed il lombardo Paolo Rosato con Leonardo Balboni da Mortizzuolo migliore dei modenesi che ha vestito la maglia di campione provinciale su strada. Tra gli esordienti del 2°anno si è imposti il lombardo Fabio di Leo che ha superato lo spilambertese Elia Caselli che ha indossato per il secondo anno consecutivo la maglia di campione provinciale, con il bronzo che è andato al lombardo Giuseppe Marti. Tra gli allievi è salito sul terzo gradino del podio Riccardo Collina (Team Paletti Modena) e 5° il carpigiano Giacomo Orlandi. Sempre tra gli allievi il modenese Nicolò Fiumara (Team Paletti) ha gareggiato con la maglia dell’Emilia Romagna a Lugo di Grezzana (Vr) cogliendo un ottima 8^ piazza.

Buon successo a Sassuolo nel 33° Città di Sassuolo dominato dai Giovanissimi reggiani. Questi i gialloblù piazzati.G1M: 1° Cristian Budeanu (Iaccobike)-3° Matteo Gaetti;G1F: 1^ Giulia Mogavero (Sozzigalli);G2M: 1° Mattia Comentale (Sozzigalli);G3M: 3° Luca Gaetti (Iaccobike);G4F: 2^ Emelina Budeanu (Iaccobike);G5M: 2° Flavio Mattia Richeldi (Maranello) Tra le società modenesi la Sozzigalli ha preceduto Baby Team Iaccobike e Cicl,Maranello.

Andrea Giusti